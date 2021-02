FIJLKAM | Domenico Falcone riconfermato presidente Battuto Felice Mariani

Leggi su oasport

(Di domenica 28 febbraio 2021) Anche laha visto andare in scena l’assemblea elettiva: confermatocon il 60.11% delle preferenze contro il 39.64% del suo avversario. Per la prima volta dopo poco meno di 40 anni di candidati unici, si è avuta una corsa a due per la massima carica federale.dal 2014, dopo che per 33 anni la carica era stata ricoperta da Matteo Pellicone: è dunque al suo ultimo mandato da, dopo essere stato segretario generale proprio nell’ultima fase della presidenza Pellcione, fino alla scomparsa improvvisa di quest’ultimo, prendendone poi il posto come numero uno in Federazione. Questi i nuovi componenti del Consiglio Federale: per il judo Maria Grazia Perrucci, ...