Draghi striglia l’Europa: “Sui vaccini subito una svolta”. Sei regioni a rischio zona arancione e 2 verso la zona rossa (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il premier Mario Draghi alza la voce, nel senso diplomatico del termine, al vertice dei capi di governo dell’Unione europea. E chiarisce che occorre accelerare sulle vaccinazioni di massa senza alcuna scusante per le aziende farmaceutiche che non adempiono gli obblighi contrattuali. L’Italia si appresta a nuovi cambi di colore per le regioni. Sono almeno 8 quelle in bilico, fra zona arancione e, in parte minore, la zona rossa. Secondo quanto annunciato dalla ministra per le Autonomie, Mariastella Gelmini, d’ora in poi i cambi avverranno dal lunedì e non più dalla domenica. Stop alle aziende inadempienti Alla videoconferenza dei leader Ue, il premier Mario Draghi ha affermato che le aziende che non rispettano gli impegni nelle consegne ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il premier Marioalza la voce, nel senso diplomatico del termine, al vertice dei capi di governo dell’Unione europea. E chiarisce che occorre accelerare sulle vaccinazioni di massa senza alcuna scusante per le aziende farmaceutiche che non adempiono gli obblighi contrattuali. L’Italia si appresta a nuovi cambi di colore per le. Sono almeno 8 quelle in bilico, frae, in parte minore, la. Secondo quanto annunciato dalla ministra per le Autonomie, Mariastella Gelmini, d’ora in poi i cambi avverranno dal lunedì e non più dalla domenica. Stop alle aziende inadempienti Alla videoconferenza dei leader Ue, il premier Marioha affermato che le aziende che non rispettano gli impegni nelle consegne ...

fattoquotidiano : GRILLO STRIGLIA CRIMI Ancora una volta, è arrivato lui a rimettere in riga i “ragazzi” che ancora non hanno capito… - MarceVann : Grillo striglia Crimi: “Porta subito la lista” Ma cresce la fronda dei pentiti di Draghi di Paola Zanca FQ 26 febbr… - tobefreeforever : RT @fattoquotidiano: GRILLO STRIGLIA CRIMI Ancora una volta, è arrivato lui a rimettere in riga i “ragazzi” che ancora non hanno capito che… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: GRILLO STRIGLIA CRIMI Ancora una volta, è arrivato lui a rimettere in riga i “ragazzi” che ancora non hanno capito che… - Daviderel4 : RT @fattoquotidiano: GRILLO STRIGLIA CRIMI Ancora una volta, è arrivato lui a rimettere in riga i “ragazzi” che ancora non hanno capito che… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi striglia Vaccini, Draghi striglia l'Ue: 'Dobbiamo accelerare, pugno duro con aziende inadempienti' E dunque nel prendere la parola Draghi è andato dritto al punto: siamo troppo lenti . Diamo priorità alle prime dosi, ha incalzato il premier italiano: alla luce della recente letteratura scientifica ...

Vaccini, Draghi striglia le case farmaceutiche inadempienti Al suo primo Consiglio europeo da numero uno del governo italiano, Mario Draghi aumenta la pressione su Bruxelles per accelerare sul fronte delle vaccinazioni. Un debutto duro quello dell'ex banchiere centrale, che ha avanzato due richieste agli altri 26 leader collegati ...

Draghi striglia i big dei vaccini: basta scuse. Ecco dove si possono produrre in Italia QUOTIDIANO.NET Pd, la strigliata di Zingaretti. «Senza unità implodiamo» Dopo il mercoledì nero al Nazareno, con la minaccia di dimissioni di Zingaretti stremato per il fuoco amico, ieri sulla sede Pd si è visto un raggio di sole. Forse perché nessuno, neppure i più critic ...

Vaccini, Draghi striglia l’Ue: “Dobbiamo accelerare, pugno duro con aziende inadempienti” Al suo esordio in Consiglio Ue il neopremier italiano, Mario Draghi, sferza i colleghi sulla necessità di cambiare passo sulla vaccinazione della popolazione, per rallentare la corsa delle varianti ...

E dunque nel prendere la parolaè andato dritto al punto: siamo troppo lenti . Diamo priorità alle prime dosi, ha incalzato il premier italiano: alla luce della recente letteratura scientifica ...Al suo primo Consiglio europeo da numero uno del governo italiano, Marioaumenta la pressione su Bruxelles per accelerare sul fronte delle vaccinazioni. Un debutto duro quello dell'ex banchiere centrale, che ha avanzato due richieste agli altri 26 leader collegati ...Dopo il mercoledì nero al Nazareno, con la minaccia di dimissioni di Zingaretti stremato per il fuoco amico, ieri sulla sede Pd si è visto un raggio di sole. Forse perché nessuno, neppure i più critic ...Al suo esordio in Consiglio Ue il neopremier italiano, Mario Draghi, sferza i colleghi sulla necessità di cambiare passo sulla vaccinazione della popolazione, per rallentare la corsa delle varianti ...