Per il dopo Gattuso, De Laurentiis vuole Italiano dello Spezia (Di martedì 23 febbraio 2021) “Aurelio De Laurentiis, per la prossima stagione, punta sull’attuale allenatore dello Spezia. Sto parlando naturalmente di Vincenzo Italiano, mister che sta facendo ottime cose”. È quanto dichiarato dal giornalista Fabio Santini durante l’ultima puntata de “Il Processo” in onda su 7Gold. L’esperto di calciomercato ha rivelato che la crisi del Napoli porterebbe presto all’esonero di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 23 febbraio 2021) “Aurelio De, per la prossima stagione, punta sull’attuale allenatore. Sto parlando naturalmente di Vincenzo, mister che sta facendo ottime cose”. È quanto dichiarato dal giornalista Fabio Santini durante l’ultima puntata de “Il Processo” in onda su 7Gold. L’esperto di calciomercato ha rivelato che la crisi del Napoli porterebbe presto all’esonero di L'articolo

ladyonorato : E con questi episodi (tutt’altro che rari) si programma di vaccinare in luoghi privi di adeguata strumentazione per… - juventusfc : 39’ |?| CR7, SIAMO AVANTI! Dopo la traversa di @aaronramsey, sul proseguimento dell’azione #AlexSandro pennella co… - fattoquotidiano : Mancavano giusto i Servizi segreti. Dopo il Mes, la prescrizione, l’Ilva e i vaccini, Matteo Renzi e i suoi – insie… - brainstomush : RT @Soleil_stasi: Sconvolta dalla violenza psicologica e cattiveria fatta a Dayane dopo un lutto. Per una plausibilissima nomination in un… - nataliadodi : RT @newyorker01: questa mattina mi sono svegliato con in testa il leggendario “deflettore”, quel “coso” tanto comodo per chi fumava o volev… -