Ilva, la Regione Puglia chiede i danni anche all’ex governatore Nichi Vendola e all’attuale assessore all’agricoltura Donato Pentassuglia (Di martedì 23 febbraio 2021) È di circa 30 milioni di euro la richiesta avanzata dalla Regione Puglia nei confronti di tutti gli imputati coinvolti nel processo Ambiente svenduto sull’ex Ilva di Taranto e tra questi anche l’ex governatore di Puglia Nichi Vendola e l’attuale assessore all’agricoltura Donato Pentassuglia. Il primo, infatti, è accusato di concussione per le presunte pressioni esercitate sull’allora direttore generale di Arpa Puglia Giorgio Assennato e per il quale la procura ionica ha chiesto una condanna a 5 anni di carcere, il secondo invece deve rispondere di favoreggiamento all’ex dirigente Ilva Girolamo Archinà e rischia una condanna a 8 mesi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) È di circa 30 milioni di euro la richiesta avanzata dallanei confronti di tutti gli imputati coinvolti nel processo Ambiente svenduto sull’exdi Taranto e tra questil’exdie l’attuale. Il primo, infatti, è accusato di concussione per le presunte pressioni esercitate sull’allora direttore generale di ArpaGiorgio Assennato e per il quale la procura ionica ha chiesto una condanna a 5 anni di carcere, il secondo invece deve rispondere di favoreggiamentodirigenteGirolamo Archinà e rischia una condanna a 8 mesi di ...

Ex Ilva: l'incontro a Roma tra Emiliano e Giorgetti Un'occasione imperdibile, un allineamento di volontà tra la Regione Puglia, il sindaco di Taranto, le comunità italiane ed europee che hanno interesse all'adempimento dei doveri del Trattato di ...

Ilva, Emiliano “Positivo incontro con Giorgetti” Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha incontrato a Roma, nella sede del Mise, il ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti per parlare dell’ex Ilva di Taranto.

