GF Vip 5 | Giulia Salemi si ispira a Jennifer Lopez | il prezzo dell’outfit da capogiro

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 23 febbraio 2021)è l’indiscussa protagonista dell’ultima puntata del GF Vip 5, non solo per esserne uscita da eliminata tra le polemiche social che ora accusano il reality di “televoto truccato”, ma anche per un suo look sfoggiato in diretta edto ad una famosa cantante. Nell’ultima diretta del reality la modella italo-persiana ha infatti sorpreso tutti, dentro e fuori la Casa, indossando uno storico abito chesfoggiò negli anni ‘2000. L’abito in questione è firmato Versace ed è passato alla cronaca con il nome “Jungle-dress”, per i suoi colori e la sua fantasia. Intanto, in rete è emerso ildell’iconico abito, cheha riproposto in diretta al Gf vip 5, dividendo così l’opinione dell’occhio pubblico. Gf vip 5,...