Alfonso Signorini, scherzo ‘atroce’ al GF Vip: reazione inaspettata per il conduttore (Di martedì 23 febbraio 2021) Vittima di uno scherzo ‘atroce’, Alfonso Signorini ha dovuto fare i conti con l’inarrestabile esuberanza di Cristiano Malgioglio. Ex protagonista del GF Vip 5 – dopo una precedente permanenza in una passata edizione del reality – il paroliere siciliano ha pensato bene di mettere un po’ di pepe nell’ultimo appuntamento del reality di Canale 5. E proprio sulla rete ammiraglia Mediaset i telespettatori della 42esima puntata hanno potuto assistere alla beffa ai danni del conduttore. Che, nell’occasione, ha potuto dar prova di tutta la sua agilità. Leggi anche >> Concorrente del GF Vip perde la testa per Signorini: «Un po’ mi imbarazzo, ma con lui sento queste cose» scherzo in diretta per Alfonso Signorini: panico per il ... Leggi su urbanpost (Di martedì 23 febbraio 2021) Vittima di unoha dovuto fare i conti con l’inarrestabile esuberanza di Cristiano Malgioglio. Ex protagonista del GF Vip 5 – dopo una precedente permanenza in una passata edizione del reality – il paroliere siciliano ha pensato bene di mettere un po’ di pepe nell’ultimo appuntamento del reality di Canale 5. E proprio sulla rete ammiraglia Mediaset i telespettatori della 42esima puntata hanno potuto assistere alla beffa ai danni del. Che, nell’occasione, ha potuto dar prova di tutta la sua agilità. Leggi anche >> Concorrente del GF Vip perde la testa per: «Un po’ mi imbarazzo, ma con lui sento queste cose»in diretta per: panico per il ...

trash_italiano : ALFONSO SIGNORINI SI UNISCE ALLE EX ROSMELLO #GFVIP - trash_italiano : IL PADRE DI GIULIA SALEMI È ALFONSO SIGNORINI NON SMETTERÒ MAI DI DIRLO. #GFVIP - pa_sjj : RT @itsdreena: E la comunità lgbt+ dov'era mentre nell'ordine Dayane Mello, Alfonso Signorini e Antonella Elia facevano insinuazioni sulla… - mitam13novembre : RT @itsdreena: E la comunità lgbt+ dov'era mentre nell'ordine Dayane Mello, Alfonso Signorini e Antonella Elia facevano insinuazioni sulla… - SusyRus19206580 : Non ho mai visto un conduttore meno imparziale di Alfonso Signorini, che sta pure dalla parte sbagliata, pensa che… -