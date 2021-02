"Una grande partita. Ma occhio alle prossime due...". Dopo il trionfo nel derby, Conte tiene l'Inter coi piedi per terra (Di lunedì 22 febbraio 2021) Vince, anzi stra-vince il derby e proietta la sua Inter verso lo scudetto. Ma Antonio Conte vuole tenere tutti quanti ben saldi con i piedi per terra, anche Dopo il secco 0-3 rifilato al Milan. "Devo fare i complimenti ai ragazzi, sono stati gli assoluti protagonisti - ha detto il tecnico dell'Inter al termine del match -. La mia vittoria più bella in nerazzurro? Io mi auguro che sia sempre la prossima, ma sicuramente è stata una grande partita. Non so se può essere la spallata decisiva al Milan. A livello psicologico io temo tanto le prossime due gare, contro Genoa e Parma, perché sono ostiche e dovremo dimostrare di aver fatto lo step necessario per rimanere in vetta fino alla fine. Ci diranno tanto su cosa vogliamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Vince, anzi stra-vince ile proietta la suaverso lo scudetto. Ma Antoniovuole tenere tutti quanti ben saldi con iper, ancheil secco 0-3 rifilato al Milan. "Devo fare i complimenti ai ragazzi, sono stati gli assoluti protagonisti - ha detto il tecnico dell'al termine del match -. La mia vittoria più bella in nerazzurro? Io mi auguro che sia sempre la prossima, ma sicuramente è stata una. Non so se può essere la spallata decisiva al Milan. A livello psicologico io temo tanto ledue gare, contro Genoa e Parma, perché sono ostiche e dovremo dimostrare di aver fatto lo step necessario per rimanere in vetta fino alla fine. Ci diranno tanto su cosa vogliamo ...

