Inter, due giorni di riposo dopo la vittoria nel derby: poi testa al Genoa (Di lunedì 22 febbraio 2021) Due giorni di riposo per i giocatori dell’Inter dopo la vittoria nel derby Antonio Conte fa un regalo ai suoi giocatori. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, l’allenatore nerazzurro avrebbe concesso ai suoi due giorni di riposo. Ripresa degli allenamenti fissata dunque per mercoledì per preparare la partita contro il Genoa in programma per domenica 28 febbraio, sempre a San Siro. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) Duediper i giocatori dell’lanelAntonio Conte fa un regalo ai suoi giocatori. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, l’allenatore nerazzurro avrebbe concesso ai suoi duedi. Ripresa degli allenamenti fissata dunque per mercoledì per preparare la partita contro ilin programma per domenica 28 febbraio, sempre a San Siro. L'articolo proviene damagazine.

