Carinci | il ricordo di Picarone | “Franco come un fratello | muore un pezzo del mio percorso”

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La scomparsa di Elialascia sgomenti. La professione di avvocato svolta sempre con onore e rettitudine, l’impegno civile e politico, l’età non anziana, la signorilità. Così lo descrive il consigliere regionale e presidente della Commissione Bilancio,: “Con lui non c’era solo condivisione generazionale (era più anziano di soli tre mesi). Ci accomunava la provenienza da famiglie numerose, caratterizzate dai sacrifici e dalla dedizione completa dei genitori ai propri figli. Abbiamo iniziato assieme i primi passi in politica da leader studenteschi nella seconda metà degli anni settanta. Lui frequentava il ‘Tasso’, io il ‘Severi’. Dalla parte dello Stato negli ‘anni di piombo’, entrambi fummo giovani militanti e dirigenti della federazione giovanile comunista. Ci siamo ritrovati ...