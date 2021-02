Calendario Serie A calcio oggi: orari 21 febbraio, tv, streaming, programma SKY e DAZN (Di domenica 21 febbraio 2021) Dopo gli anticipi di venerdì e sabato, la Serie A torna in campo oggi, domenica 21 febbraio, per la terza delle quattro parti su cui è spalmata la ventitreesima giornata della stagione 2020/2021, la quarta del girone di ritorno. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi. Una domenica intensa quella odierna, con quattro partite in agenda: il lunch match delle 12.30 Parma-Udinese (su DAZN), la stracittadina delle 15 Milan-Inter (sempre su DAZN), lo scontro delle 18 che vale la zona Champions fra Atalanta e Napoli (su Sky Sport) e il posticipo delle 20.45 Benevento-Roma (su Sky Sport). LIVE Milan-Inter, Serie A calcio in DIRETTA: derby che vale la vetta della ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) Dopo gli anticipi di venerdì e sabato, laA torna in campo, domenica 21, per la terza delle quattro parti su cui è spalmata la ventitreesima giornata della stagione 2020/2021, la quarta del girone di ritorno. Attiva ora. Guarda 3 partite diA TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi. Una domenica intensa quella odierna, con quattro partite in agenda: il lunch match delle 12.30 Parma-Udinese (su), la stracittadina delle 15 Milan-Inter (sempre su), lo scontro delle 18 che vale la zona Champions fra Atalanta e Napoli (su Sky Sport) e il posticipo delle 20.45 Benevento-Roma (su Sky Sport). LIVE Milan-Inter,in DIRETTA: derby che vale la vetta della ...

