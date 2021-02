LIVE Tour des Alpes Maritimes et du Var in DIRETTA: tutto pronto per la resa dei conti sul muro di Fayence. Meno di dieci chilometri al traguardo (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.11 Cede anche Berthet, in testa restano solo Barthe, Houle e De la Parte. Gruppo tirato dagli Ineos. 15.10 Grande bagarre in testa al gruppo, mancano 10 chilometri al muro di Fayence. 15.08 13 chilometri all’arrivo, 40? di vantaggio sul gruppo per i battistrada. 15.05 Il gruppo, ora, è allungatissimo, mentre i corridori della Ineos litigano tra loro. 15.03 Trek, Ineos e Israel fanno il forcing su un muro. Il vantaggio dei battistrada è in continuo calo. 15.02 15 chilometri all’arrivo. 1’20” di vantaggio per i fuggitivi. 14.59 Girmay si stacca dal plotone dei battistrada, davanti restato De la Parte, Berthet, Houle e Barthe. 14.57 1’23” di vantaggio per i fuggitivi. 14.54 20 ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.11 Cede anche Berthet, in testa restano solo Barthe, Houle e De la Parte. Gruppo tirato dagli Ineos. 15.10 Grande bagarre in testa al gruppo, mancano 10aldi. 15.08 13all’arrivo, 40? di vantaggio sul gruppo per i battistrada. 15.05 Il gruppo, ora, è allungatissimo, mentre i corridori della Ineos litigano tra loro. 15.03 Trek, Ineos e Israel fanno il forcing su un. Il vantaggio dei battistrada è innuo calo. 15.02 15all’arrivo. 1’20” di vantaggio per i fuggitivi. 14.59 Girmay si stacca dal plotone dei battistrada, davanti restato De la Parte, Berthet, Houle e Barthe. 14.57 1’23” di vantaggio per i fuggitivi. 14.54 20 ...

