Covid, un anno fa a Codogno il primo caso in Italia: in dodici mesi quasi 3 milioni di contagi e oltre 95mila morti (Di sabato 20 febbraio 2021) Un anno fa, il 20 febbraio 2020, l'Italia conosce il suo primo caso accertato di Covid - 19 . Quando ancora si pensava che il virus fosse troppo lontano per raggiungerci, a Codogno , paese nella Bassa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 20 febbraio 2021) Unfa, il 20 febbraio 2020, l'conosce il suoaccertato di- 19 . Quando ancora si pensava che il virus fosse troppo lontano per raggiungerci, a, paese nella Bassa ...

repubblica : Codogno, un anno dopo: quando il Covid si prese l'Italia - Il reportage - ilriformista : Significativo che, dopo un anno di pandemia, gli esperti che rincorrevamo per capirci qualcosa, rassicurarci, spieg… - Adnkronos : #Codogno un anno dopo, @gggiulssss: '#Covid mi ha cambiato la vita ma festeggio i miei #18anni' - Ossmeteobargone : RT @ilsecoloxix: Covid-19, un anno dalla prima vittima ligure: cerimonia per le vittime - cristinassi : RT @Agenzia_Ansa: Covid, per prima visitò il paziente 1: 'Il gioco di squadra ci salvò' - LO SPECIALE #ANSA -