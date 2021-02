A New York oggi, 149 anni fa, si inaugurava un museo molto importante (Di sabato 20 febbraio 2021) Nel 1872, il 20 febbraio apre il Metropolitan Museum of Art di New York, un’istituzione importantissima ricca di sale, opere, elementi artistici e architettonici, eventi, mostre e anche ricerche sulle opere. L’apertura di questo spazio avvenne sotto la presidenza di Ulysses S. Grant. Il museo ha due sedi, la prima, il Met Fifth Avenue, quella più conosciuta, è a questo indirizzo: 1000 Fifth Avenue, 82esima strada, Ny 10028. La seconda sede, il Met Cloisters, è dedicata all’arte medievale ed è stata inaugurata nel 1927 e si trova al numero 99 di Margeret Corbin Drive/Fort Tryon Park, New York, 10040. Il Metropolitan Museum of Art è conosciuto con il nomignolo di The Met, è il più grande museo degli Stati Uniti, la collezione permanente conta più di due milioni di opere suddivise in diciannove sezioni. L’inizio ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 20 febbraio 2021) Nel 1872, il 20 febbraio apre il Metropolitan Museum of Art di New, un’istituzione importantissima ricca di sale, opere, elementi artistici e architettonici, eventi, mostre e anche ricerche sulle opere. L’apertura di questo spazio avvenne sotto la presidenza di Ulysses S. Grant. Ilha due sedi, la prima, il Met Fifth Avenue, quella più conosciuta, è a questo indirizzo: 1000 Fifth Avenue, 82esima strada, Ny 10028. La seconda sede, il Met Cloisters, è dedicata all’arte medievale ed è stata inaugurata nel 1927 e si trova al numero 99 di Margeret Corbin Drive/Fort Tryon Park, New, 10040. Il Metropolitan Museum of Art è conosciuto con il nomignolo di The Met, è il più grandedegli Stati Uniti, la collezione permanente conta più di due milioni di opere suddivise in diciannove sezioni. L’inizio ...

