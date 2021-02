Pirelli Cyber Tyre, il futuro del pneumatico è già qui (Di venerdì 19 febbraio 2021) Pirelli Cyber Tyre è un sistema all'avanguardia che consente ai pneumatici di “parlare” con la vettura. A portarlo al debutto mondiale ci pensa la nuova McLaren Artura, l'ultima nata in casa Woking che eroga 671 CV e raggiunge i 330 km/h. Il sistema Pirelli Cyber Tyre è composto da un sensore in ognuno dei pneumatici che raccoglie informazioni fondamentali e da un software integrato nell’elettronica dell’auto. Alcune informazioni vengono visualizzate sul cruscotto e sul display centrale, altre sono utilizzate dai sistemi elettronici del veicolo per calibrare i messaggi di allerta in base alle caratteristiche specifiche della gomma e anche al suo stato. Questo vuol dire che sia il conducente, sia la vettura conoscono tutte le caratteristiche del pneumatico montato ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 19 febbraio 2021)è un sistema all'avanguardia che consente ai pneumatici di “parlare” con la vettura. A portarlo al debutto mondiale ci pensa la nuova McLaren Artura, l'ultima nata in casa Woking che eroga 671 CV e raggiunge i 330 km/h. Il sistemaè composto da un sensore in ognuno dei pneumatici che raccoglie informazioni fondamentali e da un software integrato nell’elettronica dell’auto. Alcune informazioni vengono visualizzate sul cruscotto e sul display centrale, altre sono utilizzate dai sistemi elettronici del veicolo per calibrare i messaggi di allerta in base alle caratteristiche specifiche della gomma e anche al suo stato. Questo vuol dire che sia il conducente, sia la vettura conoscono tutte le caratteristiche delmontato ...

godfrey_G_ : RT @guidaautonoma: #Pirelli: per la prima volta di serie su #McLaren Artura Cyber Tyre, il pneumatico sensorizzato che parla con l’auto h… - Alpha153783522 : RT @guidaautonoma: #Pirelli: per la prima volta di serie su #McLaren Artura Cyber Tyre, il pneumatico sensorizzato che parla con l’auto h… - startzai : RT @guidaautonoma: #Pirelli: per la prima volta di serie su #McLaren Artura Cyber Tyre, il pneumatico sensorizzato che parla con l’auto h… - RobotConsumer : RT @guidaautonoma: #Pirelli: per la prima volta di serie su #McLaren Artura Cyber Tyre, il pneumatico sensorizzato che parla con l’auto h… - guidaautonoma : #Pirelli: per la prima volta di serie su #McLaren Artura Cyber Tyre, il pneumatico sensorizzato che parla con l’aut… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirelli Cyber Pirelli. Arriva il primo pneumatico sensorizzato di serie che 'parla' con l'auto Pirelli equipaggia di serie le automobili con il pneumatico sensorizzato che parla con l'auto. Per la prima volta al mondo infatti, una vettura monta in primo equipaggiamento il sistema Pirelli Cyber Tyre , composto da un sensore in ognuno dei pneumatici che raccoglie informazioni fondamentali per la sicurezza di guida e da un software integrato nell'elettronica dell'auto. È la ...

McLaren Artura, debutta la ibrida plug - in da 330 km/h Pirelly Cyber Tyre su McLaren Artura Per la prima volta al mondo, una vettura monta in primo equipaggiamento il sistema Pirelli Cyber Tyre, composto da un sensore in ognuno dei pneumatici che ...

Il Pirelli Cyber Tyre per la McLaren Artura AlVolante Pirelli Cyber Tyre, il futuro del pneumatico è già qui Il sistema inventato da Pirelli permette ai pneumatici di comunicare con l'automobile. Debutta sulla McLaren Artura ...

McLaren Artura, la supercar ibrida plug-in secondo Woking Nonostante sia una vettura sportiva, la McLaren Artura non disegna i viaggi, visto che può garantire un buon livello di comfort, oltre allo spazio nel cofano anteriore per stivare due trolley McLaren ...

equipaggia di serie le automobili con il pneumatico sensorizzato che parla con l'auto. Per la prima volta al mondo infatti, una vettura monta in primo equipaggiamento il sistemaTyre , composto da un sensore in ognuno dei pneumatici che raccoglie informazioni fondamentali per la sicurezza di guida e da un software integrato nell'elettronica dell'auto. È la ...PirellyTyre su McLaren Artura Per la prima volta al mondo, una vettura monta in primo equipaggiamento il sistemaTyre, composto da un sensore in ognuno dei pneumatici che ...Il sistema inventato da Pirelli permette ai pneumatici di comunicare con l'automobile. Debutta sulla McLaren Artura ...Nonostante sia una vettura sportiva, la McLaren Artura non disegna i viaggi, visto che può garantire un buon livello di comfort, oltre allo spazio nel cofano anteriore per stivare due trolley McLaren ...