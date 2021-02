Grande Fratello Vip costretto a sospendere momentaneamente il televoto: ecco cosa sta succedendo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il televoto è una delle questioni più scottanti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Sin dall’inizio sono state create dagli utenti numerose polemiche relative all’affidabilità del televoto: molti account fake e voti provenienti dall’estero, due fattori che secondo il regolamento ufficiale sarebbero proibiti, potrebbero infatti aver condizionato l’andamento del reality. Proprio su questa vicenda il Grande Fratello Vip non ha mai emanato un comunicato ufficiale per chiarire i dubbi degli utenti. Solo il conduttore Alfonso Signorini, durante una diretta informale su Instagram ha provato a dare spiegazioni, che però non si sono rivelate sufficienti. Oggi invece sembra che il televoto sul sito web presenti un problema tecnico che avrebbe ... Leggi su trendit (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ilè una delle questioni più scottanti della quinta edizione delVip. Sin dall’inizio sono state create dagli utenti numerose polemiche relative all’affidabilità del: molti account fake e voti provenienti dall’estero, due fattori che secondo il regolamento ufficiale sarebbero proibiti, potrebbero infatti aver condizionato l’andamento del reality. Proprio su questa vicenda ilVip non ha mai emanato un comunicato ufficiale per chiarire i dubbi degli utenti. Solo il conduttore Alfonso Signorini, durante una diretta informale su Instagram ha provato a dare spiegazioni, che però non si sono rivelate sufficienti. Oggi invece sembra che ilsul sito web presenti un problema tecnico che avrebbe ...

