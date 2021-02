DP Noleggi SG Volley | pronti per l’esordio ufficiale

Leggi su anteprima24

Tempo di lettura: 2 minuti

Tutto pronto in casa DPSG per l'inizio del campionato di serie C, che prenderà il via sabato prossimo 20 Febbraio alle ore 18.00 e che vedrà impegnate le diavole rosse sangiorgesi nella delicata trasferta di Napoli contro World. «Il lungo stop e le interruzioni forzate hanno inciso non poco sul lavoro di preparazione della squadra – ha dichiarato il Presidente Mauro Camerlengo. Una situazione anomala, ma nonostante tutto, abbiamo tentato di sfruttare al meglio questo periodo di inattività per allenarci. Lo staff e le atlete hanno fatto un buon lavoro e credo che ci siano i presupposti per toglierci qualche soddisfazione. Una rosa che rispetto allo scorso anno si è arricchita di ben cinque elementi, che sapranno certamente dare il loro valido contributo. Ci manca logicamente la certezza ...