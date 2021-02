Covid, speranza dalla Gran Bretagna: “Una persona su 5 è già immune” (Di martedì 16 febbraio 2021) Mentre le campagne vaccinali procedono tra difficoltà logistiche ed epidemiche e la variante inglese fa particolarmente paura in Europa, proprio dalla Gran Bretagna – che sta vivendo un momento drammatico dal punto di vista dell’ospedalizzazione e dei decessi giornalieri – arriva un motivo di speranza per il prossimo futuro: quasi una persona su cinque in Inghilterra è immune al Covid-19. E’ quanto rilevano i dati dell’Office for National Statistics (Ons), che indicano come circa il 19 per cento della popolazione abbia sviluppato gli anticorpi al virus. La rilevazione, che fa riferimento ad un periodo di 28 giorni antecedente il 1 febbraio, suggerisce che le persone immuni abbiano contratto l’infezione o siano state vaccinate. Il livello di immunizzazione è più che ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 febbraio 2021) Mentre le campagne vaccinali procedono tra difficoltà logistiche ed epidemiche e la variante inglese fa particolarmente paura in Europa, proprio– che sta vivendo un momento drammatico dal punto di vista dell’ospedalizzazione e dei decessi giornalieri – arriva un motivo diper il prossimo futuro: quasi unasu cinque in Inghilterra èal-19. E’ quanto rilevano i dati dell’Office for National Statistics (Ons), che indicano come circa il 19 per cento della popolazione abbia sviluppato gli anticorpi al virus. La rilevazione, che fa riferimento ad un periodo di 28 giorni antecedente il 1 febbraio, suggerisce che le persone immuni abbiano contratto l’infezione o siano state vaccinate. Il livello di immunizzazione è più che ...

ladyonorato : “Tachipirina e attesa”: il protocollo voluto da #Speranza che ha causato decine di migliaia di morti per Covid. - Rinaldi_euro : Ricciardi da consulente riferisca a Speranza e non vada 24/24 in TV, altrimenti venga istituito un Ministero COVID… - Agenzia_Ansa : Le piste di sci non riaprono. Il ministro Speranza ha firmato un provvedimento che vieta lo svolgimento delle atti… - Adrian_in_it : RT @Morelembaum1: Comunque è inutile che ve la prendete con Speranza, sarà stata una decisione del ministro precedente. #impiantisciistici… - daniela_angioni : RT @sruotolo1: Non ha capito la gravità della situazione e pensa di essere tornato al #Papeete. Attacca i ministri #Speranza e #Lamorgese m… -