Covid | scoperta una nuova variante inglese

Alice Torri Una nuova variante inglese è stata trovata in Gran Bretagna, con altri casi già individuati in Danimarca, Stati Uniti e Australia. Si chiama B1525: al momento, nel Regno Unito, è stata riscontrata in 33 soggetti. Secondo quanto riportato dalla Stampa, però, è già descritta in un report dell'università di Edinburgo, i cui ricercatori hanno sequenziato il genoma del coronavirus di 10 Paesi. Le prime sequenze sono dello scorso dicembre, individuate in Gran Bretagna e Nigeria. La nuova variante è simile alla B117, ma contiene mutazioni che hanno già preoccupato gli esperti, compresa la mutazione E484K sulla proteina Spike. Ossia, quella proteina fondamentale perché permette al virus di entrare nelle cellule e a diversi vaccini di agire.

