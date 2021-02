Norwegian | sindacati | ' abbandona centinaia di dipendenti | comportamento inaccettabile'

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - ", inaspettatamente e senza nemmeno consultarsi con le organizzazioni Sindacali, ha deciso di lasciaredei propribasati in Italia in mezzo alla strada, insieme alle loro famiglie, nel bel mezzo di una pandemia globale". Ad affermarlo in una nota congiunta sono Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti denunciando ildel management norvegese che "ha semplicemente deciso di scomparire, agendo come se ibasati a Roma Fiumicino non fossero mai stati parte di, nonostante abbiano contribuito al successo della compagnia con passione e professionalità negli anni". "Avevamo semplicemente chiesto a- sottolineano i- di attivare gli ammortizzatori sociali ...

evidenziano la situazione critica del comparto a seguito della pandemia, che è sotto ...ed Ernest, tutte società che hanno dismesso o stanno dismettendo le attività operative ...... scrivono gli amministratori della compagnia un'operazione a lungo raggio non è fattibile pere queste operazioni non continueranno. Chi invece non si arrende ai numeri sono i...Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Norwegian, inaspettatamente e senza nemmeno consultarsi con le organizzazioni Sindacali, ha deciso di lasciare centinaia dei propri dipendenti basati in Italia in mezzo ...Per i sindacati di categoria, dopo lo stop di tutte le operazioni di Lungo Raggio su base internazionale deciso della compagna Norwegian, sottolineano come non verranno accettate "ipotesi drastiche ch ...