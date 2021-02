Mete Onlus presenta 'Peaceful World and Human Rights' (Di venerdì 12 febbraio 2021) Palermo, 12 feb. (Adnkronos) - In occasione della Giornata Internazionale contro l'uso dei Bambini Soldato che ricorre annualmente il 12 febbraio, giorno in cui nel 2002 è entrato in vigore il Protocollo Opzionale alla Convenzione Onu sui Diritti dell'Infanzia nel coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (Optional Protocol on Children in Armed Conflict - OPAC ) Mete Onlus con il Patrocinio della Lega Pro presenta “Peaceful World and Human Rights” – Short Film. Il Protocollo Opzionale alla Convenzione Onu sui Diritti dell'Infanzia sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati è stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella 54a sessione svoltasi a New York il 25 maggio 2000 (A/RES/54/263). Ed è entrato in vigore il 12 febbraio 2002. "Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Palermo, 12 feb. (Adnkronos) - In occasione della Giornata Internazionale contro l'uso dei Bambini Soldato che ricorre annualmente il 12 febbraio, giorno in cui nel 2002 è entrato in vigore il Protocollo Opzionale alla Convenzione Onu sui Diritti dell'Infanzia nel coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (Optional Protocol on Children in Armed Conflict - OPAC )con il Patrocinio della Lega Proand” – Short Film. Il Protocollo Opzionale alla Convenzione Onu sui Diritti dell'Infanzia sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati è stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella 54a sessione svoltasi a New York il 25 maggio 2000 (A/RES/54/263). Ed è entrato in vigore il 12 febbraio 2002. "Il ...

