Detto Fatto: Bianca e Caterina ai ferri corti? La Guaccero rompe il silenzio (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Detto Fatto: Bianca Guaccero e Caterina Balivo ai ferri corti? Dopo la frecciatina al veleno dell’ex conduttrice, arriva la risposta Nella vita di Detto Fatto, il factual pomeridiano di Rai 2, c’è stata una prima era e una seconda. Sei anni con Caterina Balivo come padrona di casa, ma dal 2018 al suo posto è L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 10 febbraio 2021)Balivo ai? Dopo la frecciatina al veleno dell’ex conduttrice, arriva la risposta Nella vita di, il factual pomeridiano di Rai 2, c’è stata una prima era e una seconda. Sei anni conBalivo come padrona di casa, ma dal 2018 al suo posto è L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

pietroraffa : Gruber:'Lei dopo dovrebbe andare in Europa a contrattare' Salvini:'Guardi che io ho fatto il Ministro e il Vicepre… - Giorgiolaporta : Qualche giorno fa ho detto che #Renzi non avrebbe mai fatto cadere il #GovernoConte. Sbagliavo e i fatti hanno dat… - micheledisalvo : #Crimi #M5S “abbiamo detto a #Draghi che dobbiamo ripartire a quello che abbiamo fatto” (e Draghi sta ancora cercan… - ludotomlinson13 : RT @scintilIe: Quindi Maria Teresa non può dire testuali parole ma Tommaso può dire che nella nomination con Zenga e SDG non è detto che vi… - Burraaco : RT @scintilIe: Quindi Maria Teresa non può dire testuali parole ma Tommaso può dire che nella nomination con Zenga e SDG non è detto che vi… -