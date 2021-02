Virus in Campania, è ancora allarme: il bollettino di oggi (Di martedì 9 febbraio 2021) La curva dei contagi in Campania continua a preoccupare. Nella giornata di oggi, 9 febbraio, ci sono altri 1.274 nuovi positivi su oltre 13mila tamponi effettuati. Ne da notizia l’Unità di crisi attraverso l’ultimo bollettino. Purtroppo si registrano ancora decessi, 13 nelle ultime 48 ore e 11 decessi nei giorni scorsi ma registrati solo oggi. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 9 febbraio 2021) La curva dei contagi incontinua a preoccupare. Nella giornata di, 9 febbraio, ci sono altri 1.274 nuovi positivi su oltre 13mila tamponi effettuati. Ne da notizia l’Unità di crisi attraverso l’ultimo. Purtroppo si registranodecessi, 13 nelle ultime 48 ore e 11 decessi nei giorni scorsi ma registrati solo. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

irpiniatimes1 : Corre forte il virus in Campania, Torre Annunziata da zona rossa - ilvaglio1 : Virus - Crescono i ricoverati anche in terapia intensiva a Benevento e in Campania (regione italiana con i numeri p… - antolo : @gianlucac1 Io vivo in Campania, da noi le scuole sono state aperte due settimane ad ottobre e hanno ripreso qualch… - mfmpulcino : RT @MMmarco0: Abruzzo chiude scuole superiori per 2 settimane. La Campania si avvia a fare lo stesso. L'Umbria dice che c'è un forte aumen… - casertaweb : Campania, il virus del Covid-19 continua a circolare velocemente, i dati iniziano a preoccupare -