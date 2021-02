Riapertura palestre e piscine, spuntano la data precisa e le nuove regole per tornare a fare sport in sicurezza (Di martedì 9 febbraio 2021) C’è grande attesa per capire se e quando le palestre e le piscine potranno riprendere le loro attività, dopo essere state chiuse per combattere il diffondersi del contagio da coronavirus. Il nuovo governo, probabilmente capitanato da Mario Draghi, avrà l’onere di prendere questa decisione nei prossimi giorni. Il Comitato Tecnico Scientifico ha comunque fornito alcune importanti indicazioni, infatti è stato deciso da dove si dovrà cominciare per riaprire gradualmente le attività. Stando a quanto trapelato finora, si dovrebbe iniziare con gli sport individuali per poi passare a quelli di squadra e in ultima istanza a quelli di contatto. Infatti, è stato scritto che “si valuta con molta preoccupazione il riscontro potenziale di aggregazioni tra persone all’interno degli impianti sportivi, soprattutto in ambienti chiusi e ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) C’è grande attesa per capire se e quando lee lepotranno riprendere le loro attività, dopo essere state chiuse per combattere il diffondersi del contagio da coronavirus. Il nuovo governo, probabilmente capitanato da Mario Draghi, avrà l’onere di prendere questa decisione nei prossimi giorni. Il Comitato Tecnico Scientifico ha comunque fornito alcune importanti indicazioni, infatti è stato deciso da dove si dovrà cominciare per riaprire gradualmente le attività. Stando a quanto trapelato finora, si dovrebbe iniziare con gliindividuali per poi passare a quelli di squadra e in ultima istanza a quelli di contatto. Infatti, è stato scritto che “si valuta con molta preoccupazione il riscontro potenziale di aggregazioni tra persone all’interno degli impiantiivi, soprattutto in ambienti chiusi e ...

