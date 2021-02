Piscine e palestre, riapertura avanti adagio (Di martedì 9 febbraio 2021) L'obiettivo è una riapertura scaglionata delle discipline sportive, seguendo sempre il principio della “massima cautela”. E così il Comitato tecnico scientifico ha tracciato le linee guida per la riapertura delle palestre e delle Piscine. Ora, però, spetterà al nuovo governo dare vita a un relativo Dpcm per il via libera delle nuove regole. Quindi, la palla passa al nascente esecutivo Draghi (almeno questo traspare finora). E, intanto, gli scienziati hanno detto sì allo sport, soprattutto per ragazzi e anziani, ma niente aggregazioni. In palestra ok alle lezioni individuale e in piscina uno spazio di 10 metri quadri per persona. D'altronde, spiega il Cts, “si ritiene particolarmente importante il ritorno alla fruizione delle attività fisiche, soprattutto nei soggetti in età evolutiva e negli individui con patologie ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 9 febbraio 2021) L'obiettivo è unascaglionata delle discipline sportive, seguendo sempre il principio della “massima cautela”. E così il Comitato tecnico scientifico ha tracciato le linee guida per ladellee delle. Ora, però, spetterà al nuovo governo dare vita a un relativo Dpcm per il via libera delle nuove regole. Quindi, la palla passa al nascente esecutivo Draghi (almeno questo traspare finora). E, intanto, gli scienziati hanno detto sì allo sport, soprattutto per ragazzi e anziani, ma niente aggregazioni. In palestra ok alle lezioni individuale e in piscina uno spazio di 10 metri quadri per persona. D'altronde, spiega il Cts, “si ritiene particolarmente importante il ritorno alla fruizione delle attività fisiche, soprattutto nei soggetti in età evolutiva e negli individui con patologie ...

