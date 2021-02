L’Oms: «Il Covid ha origine animale non viene dal laboratorio di Wuhan» (Di martedì 9 febbraio 2021) La squadra di esperti non ha, però, ancora una risposta certa sulla nascita della Sars-CoV-2. Gli indiziati sono sempre i pipistrelli. E si indaga sui prodotti surgelati di importazione Leggi su corriere (Di martedì 9 febbraio 2021) La squadra di esperti non ha, però, ancora una risposta certa sulla nascita della Sars-CoV-2. Gli indiziati sono sempre i pipistrelli. E si indaga sui prodotti surgelati di importazione

