WTA Melbourne 2 | Garbine Muguruza spazza via la Vondrusova e raggiunge Ashleigh Barty in finale

Leggi su oasport

(Di sabato 6 febbraio 2021) Sarannoa giocarsi lo Yarra Valley Classic Open, torneo conosciuto dai più come WTA2 2021. Una sfida parecchio interessante che potrà regalare alcune gioie a tutti gli appassionati, dove la tecnica prevarrà sicuramente in una sfida tra due vincitrici di Slam. Per entrambe è stata una serata davvero tranquilla, con la loro semivinta con la stessa facilità del bere un bicchier d’acqua. Anzi, lanon è dovuta nemmeno scendere in campo: la tanto attesa sfida contro Serena Williams non si è disputata, con l’americana che dopo aver vinto al super tie-break con la connazionale Danielle Collins ha dato forfait per un problema alla spalla, dando così campo libero alla numero 1 al mondo che si è potuta riposare in vista ...