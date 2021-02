Maksimovic: “Abbiamo avuto paura, per fortuna solo due positività. Koulibaly ci ha mandato un messaggio” (Di sabato 6 febbraio 2021) Poco prima di Genoa-Napoli, Nikola Maksimovic ha parlato così ai microfoni di DAZN: “All’inizio siamo stati fortunati, Abbiamo avuto pochi casi di Covid rispetto ad altre squadre. Adesso ci sono state le positività di Koulibaly e Ghoulam: inizialmente Abbiamo avuto paura tutti, ma per fortuna sono solo loro due, e tutti gli altri sono pronti per la partita. Kalidou ci ha mandato un messaggio un’ora fa: ci ha dato forza, ci manca come persona, ma anche come giocatore. Faremo tanto per vincere questa partita”. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 febbraio 2021) Poco prima di Genoa-Napoli, Nikolaha parlato così ai microfoni di DAZN: “All’inizio siamo statiti,pochi casi di Covid rispetto ad altre squadre. Adesso ci sono state ledie Ghoulam: inizialmentetutti, ma personoloro due, e tutti gli altri sono pronti per la partita. Kalidou ci haunun’ora fa: ci ha dato forza, ci manca come persona, ma anche come giocatore. Faremo tanto per vincere questa partita”. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

