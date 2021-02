Il rinnovo di Hamilton e le voci sulla ‘clausola Verstappen’ (Di sabato 6 febbraio 2021) Il contratto di Hamilton e la clausola Verstappen nel rinnovo con la Mercedes. L’indiscrezione sulla richiesta del campione del mondo. Il rinnovo di Hamilton con la Mercedes continua a tenere banco nel mondo della Formula 1, e con il trascorrere dei giorni aumentano le indiscrezioni. L’ultima voce che circola sul rinnovo di Hamilton è quella sulla clausola Verstappen. Ma di cosa di tratta? Max VerstappenHamilton, le trattative per il rinnovo con la Mercedes Partiamo dalle basi. La tanto attesa fumata bianca dovrebbe arrivare nel corso dei prossimi giorni o comunque prime dell’inizio dei test pre-campionato. Stando a quanto riferito da F1-Insider, le parti avrebbero trovato un accordo sulla ... Leggi su newsmondo (Di sabato 6 febbraio 2021) Il contratto die la clausola Verstappen nelcon la Mercedes. L’indiscrezionerichiesta del campione del mondo. Ildicon la Mercedes continua a tenere banco nel mondo della Formula 1, e con il trascorrere dei giorni aumentano le indiscrezioni. L’ultima voce che circola suldiè quellaclausola Verstappen. Ma di cosa di tratta? Max Verstappen, le trattative per ilcon la Mercedes Partiamo dalle basi. La tanto attesa fumata bianca dovrebbe arrivare nel corso dei prossimi giorni o comunque prime dell’inizio dei test pre-campionato. Stando a quanto riferito da F1-Insider, le parti avrebbero trovato un accordo...

