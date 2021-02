Honda | altri cinque anni in MotoGP

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 6 febbraio 2021) Lapotrà contare su un altro costruttore nel 2026, la. E’ notizia fresca che la HRC ha rinnovato il contratto con il promoter Dorna per i prossimi, aggiungendosi alla lista delle case che includono KTM e Ducati. “In primo luogo, vorrei esprimere il mio rispetto e la mia gratitudine a Carmelo Ezpeleta e tutte le persone impegnate in Dorna Sports per il loro duro lavoro per organizzare le gare durante la pandemia di COVID-19“, ha detto Noriaki Abe, Manging Officer della casa nipponica. “Sono molto contento che abbiamo rinnovato il nostro contratto per competere indal 2022 al 2026. Laè l’apice delle corse motociclistiche: ci permette di sviluppare varie tecnologie e, attraverso un’agguerrita competizione, di insegnare ai nostri ingegneri a ...