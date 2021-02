Coronavirus, le regioni che potrebbero cambiare colore dall’8 febbraio (Di venerdì 5 febbraio 2021) Coronavirus, attesa per l’ordinanza del ministro Speranza dell’8 febbraio. Sardegna verso il giallo. Umbria tra arancione e rosso. ROMA – Nelle prossime ore il ministro Speranza dovrebbe firmare una nuova ordinanza per le misure regionali a partire dall’8 gennaio. Il quadro generale è stabile con nessun passaggio da giallo ad arancione, almeno in questa settimana. A rischio misure più restrittive cinque regioni. L’indice Rt medio, infatti, è superiore ad 1, ma il valore inferiore sotto soglia permette di rimanere ancora in giallo. Possibile un passaggio in arancione la prossima settimana, molto dipenderà dal quadro generale. Sardegna gialla, Umbria tra arancione e rosso Le uniche due regioni che dovrebbero avere un cambio di colore sono Sardegna e Umbria. La prima, dopo ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 5 febbraio 2021), attesa per l’ordinanza del ministro Speranza dell’8. Sardegna verso il giallo. Umbria tra arancione e rosso. ROMA – Nelle prossime ore il ministro Speranza dovrebbe firmare una nuova ordinanza per le misure regionali a partiregennaio. Il quadro generale è stabile con nessun passaggio da giallo ad arancione, almeno in questa settimana. A rischio misure più restrittive cinque. L’indice Rt medio, infatti, è superiore ad 1, ma il valore inferiore sotto soglia permette di rimanere ancora in giallo. Possibile un passaggio in arancione la prossima settimana, molto dipenderà dal quadro generale. Sardegna gialla, Umbria tra arancione e rosso Le uniche dueche dovrebbero avere un cambio disono Sardegna e Umbria. La prima, dopo ...

