Federica Pellegrini: vita privata, biografia, carriera, Instagram, compagno, figli e curiosità sulla nuotatrice

Cosa sappiamo della vita privata di Federica Pellegrini, regina indiscussa del nuoto italiano? Di lei conosciamo molto in realtà, poiché oltre ad essere una sportiva formidabile, è anche uno dei personaggi maggiormente citati e discussi a livello di gossip, in particolare per via delle sue relazioni sentimentali. Ecco le informazioni che la riguardano.

Chi è Federica Pellegrini: dati biografici, carriera e Instagram

Federica Pellegrini è nata a Mirano, in provincia di Venezia, il 5 Agosto del 1988 (Leone). figlia di Roberto e Cinzia, è andata per la prima volta in piscina quando era ancora molto piccola, dimostrando di possedere un talento naturale e spiccato per il nuoto. L'esordio nello sport ad ...

