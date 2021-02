Covid | Ordini dei medici all' Aifa | ' Approvare la sperimentazione degli anticorpi monoclonali'

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) L'Agenzia italiana del farmaco 'dia il via libera allae avvii, in tempi rapidi, l'iter per la somministrazione'. Lo afferma la Federazione nazionale...

Lo afferma la Federazione nazionale deglidei medici. Intanto l'assessore alla Salute della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, esprime preoccupazione sulla campagna vaccinale anti -: '...... della dirigente scolastica Lucia Reggiani, dei rappresentati dei variprofessionali e delle ... per adempimento delle norme di distanziamento richieste dall'attuale normativa anti -. ...«Il programma vaccinale va avanti, ci sono altri vaccini in arrivo. Le aziende devono rispettare gli accordi. L’epidemia non è sfuggita di mano» ...Le carte secretate firmate da Ue e case farmaceutiche. L’8 gennaio cambiano i termini del conteggio, con l’ok dell’Ema: sei dosi per fiala anziché cinque. Intesa parallela tra la Germania e BioNTech ...