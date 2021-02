Twitter lancia il nuovo servizio di newsletter per 12 ore e poi torna indietro

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 2 febbraio 2021) Dodici ore circa. Questo il lasso di tempo durante il qualeha reso disponibile per gli utenti l’attivazione delsulla piattaforma, salvo poire in fase di sperimentazione coinvolgendo solo alcune persone (maggiormente tra Stati Uniti e India). Lata quindi in fase di beta test privato e solo coloro che sono riusciti ad attivare ilin quelle dodici ore parteciperanno all’esperimento. Tutti coloro che non hanno fatto in tempo, invece, dovranno aspettare per provare ilofferto dal social di Jack Dorsey. LEGGI ANCHE >>> Quelli di QAnon vorrebbero aver fatto a Washington quello che è successo in Myanmardopo ...