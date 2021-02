Crisi di governo, volano stracci. Renzi: «Hanno rotto loro». Rabbia dal Pd: «Lui inspiegabile». M5s: «Voleva solo poltrone» (Di martedì 2 febbraio 2021) Il tavolo è saltato. «Bonafede, Mes, Scuola, Arcuri, vaccini, Alta Velocità, Anpal, reddito di cittadinanza. Su questo abbiamo registrato la rottura, non su altro. Prendiamo atto dei Niet dei colleghi della ex-maggioranza». Sarebbero questi i nodi del mancato accordo per superare l’impasse della Crisi di governo tra le forze di maggioranza, esplicitate su Twitter dal leader di Italia Viva Matteo Renzi, dopo la chiusura del giro di consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico che salirà al Colle alle 20.30 per riferire al presidente della Repubblica Mattarella. February 2, 2021 In tutta risposta, fonti del Partito Democratico Hanno reso noto che «Renzi aveva fatto richieste sugli assetti di governo ancor prima che fosse dato l’incarico a Conte e poi la rottura ... Leggi su open.online (Di martedì 2 febbraio 2021) Il tavolo è saltato. «Bonafede, Mes, Scuola, Arcuri, vaccini, Alta Velocità, Anpal, reddito di cittadinanza. Su questo abbiamo registrato la rottura, non su altro. Prendiamo atto dei Niet dei colleghi della ex-maggioranza». Sarebbero questi i nodi del mancato accordo per superare l’impasse delladitra le forze di maggioranza, esplicitate su Twitter dal leader di Italia Viva Matteo, dopo la chiusura del giro di consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico che salirà al Colle alle 20.30 per riferire al presidente della Repubblica Mattarella. February 2, 2021 In tutta risposta, fonti del Partito Democraticoreso noto che «aveva fatto richieste sugli assetti diancor prima che fosse dato l’incarico a Conte e poi la rottura ...

