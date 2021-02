Berrettini trascina l’Italia, 2-1 sull’Austria in Atp Cup (Di martedì 2 febbraio 2021) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – l’Italia di Vincenzo Santopadre supera l’Austria per 2-1 nel confronto che ha aperto il Gruppo C della Atp Cup. La mattinata nella John Cain area, l’impianto di Melbourne Park intitolato alla memoria dell’ex Primo Ministro del Victoria, era in realtà cominciata con lo show contro pronostico di Dennis Novak: il numero 100 del mondo infliggeva a Fabio Fognini (17°) un 6-3 6-2 senza appello, complicando i piani degli azzurri. Ci pensava però Matteo Berrettini a rimettere le cose a posto. Davanti alla fidanzata Ajla Tomljanovic e ad altre 200 persone che hanno sfidato il giorno feriale e i convoluti protocolli di Tennis Australia, il numero uno d’Italia e 10 del ranking mondiale otteneva la vittoria più prestigiosa della sua carriera, mettendo al tappeto Dominic Thiem, 3 Atp, con un rapido 6-2 6-4, maturato in un’ora e ... Leggi su ildenaro (Di martedì 2 febbraio 2021) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) –di Vincenzo Santopadre supera l’Austria per 2-1 nel confronto che ha aperto il Gruppo C della Atp Cup. La mattinata nella John Cain area, l’impianto di Melbourne Park intitolato alla memoria dell’ex Primo Ministro del Victoria, era in realtà cominciata con lo show contro pronostico di Dennis Novak: il numero 100 del mondo infliggeva a Fabio Fognini (17°) un 6-3 6-2 senza appello, complicando i piani degli azzurri. Ci pensava però Matteoa rimettere le cose a posto. Davanti alla fidanzata Ajla Tomljanovic e ad altre 200 persone che hanno sfidato il giorno feriale e i convoluti protocolli di Tennis Australia, il numero uno d’Italia e 10 del ranking mondiale otteneva la vittoria più prestigiosa della sua carriera, mettendo al tappeto Dominic Thiem, 3 Atp, con un rapido 6-2 6-4, maturato in un’ora e ...

