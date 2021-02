Lombardia: domani comunicazioni Fontana e Moratti su piano vaccinale (Di lunedì 1 febbraio 2021) Milano, 1 feb. (Adnkronos) – La seduta di consiglio regionale della Lombardia si aprirà domani alle 10 con le comunicazioni all’aula del presidente Attilio Fontana e della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, sul piano vaccinale regionale anti-Covid19. Lo ha stabilito la conferenza dei Capigruppo che si è riunita questo pomeriggio in Aula consiliare.Al termine delle comunicazioni sul piano vaccinale, i cui contenuti e il cui crono programma erano già stati anticipati dall’assessore Moratti la scorsa settimana in Commissione Sanità, seguirà il dibattito in aula.I lavori proseguiranno, come già comunicato, con la discussione della mozione di sfiducia al presidente ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 1 febbraio 2021) Milano, 1 feb. (Adnkronos) – La seduta di consiglio regionale dellasi apriràalle 10 con leall’aula del presidente Attilioe della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia, sulregionale anti-Covid19. Lo ha stabilito la conferenza dei Capigruppo che si è riunita questo pomeriggio in Aula consiliare.Al termine dellesul, i cui contenuti e il cui crono programma erano già stati anticipati dall’assessorela scorsa settimana in Commissione Sanità, seguirà il dibattito in aula.I lavori proseguiranno, come già comunicato, con la discussione della mozione di sfiducia al presidente ...

ManlioDS : Domani #Salvini, #Meloni e #Berlusconi chiederanno a #Mattarella un governo di gente seria e capace invece dei cial… - Majden3 : RT @MonicaForteM5S: Domani in consiglio voteremo la mozione di sfiducia per tutta la giunta di centro destra. #perilbenedeilombardi #sfiduc… - gimaggioni : RT @MonicaForteM5S: Domani in consiglio voteremo la mozione di sfiducia per tutta la giunta di centro destra. #perilbenedeilombardi #sfiduc… - Perla11976 : RT @MonicaForteM5S: Domani in consiglio voteremo la mozione di sfiducia per tutta la giunta di centro destra. #perilbenedeilombardi #sfiduc… - jokervilma : RT @MonicaForteM5S: Domani in consiglio voteremo la mozione di sfiducia per tutta la giunta di centro destra. #perilbenedeilombardi #sfiduc… -