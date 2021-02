Golpe in Myanmar, Aung San Suu Kyi arrestata dai militari. La premio Nobel: “Non accettate il colpo di Stato” (Di lunedì 1 febbraio 2021) colpo di Stato in Myanmar. Nella notte tra domenica e lunedì, i militari hanno arreStato Aung San Suu Kyi, leader de facto del Paese e vincitrice delle ultime elezioni. Secondo la portavoce della Lega nazionale per la democrazia, il suo partito, sarebbe detenuta insieme ad altri esponenti politici a Naypyidaw, la capitale. L’esercito, noto come Tatmadaw, ha proclamato lo Stato d’emergenza per un anno. I poteri sono stati trasferiti al generale Min Aung Hlaing, mentre a Myint Swe, uno dei due vicepresidenti, è stata affidata la presidenza ad interim. La causa del Golpe Da settimane i militari contestano l’esito delle elezioni di novembre, in cui il partito di Aung San Suu Kyi ha ottenuto 396 seggi ... Leggi su italiasera (Di lunedì 1 febbraio 2021)diin. Nella notte tra domenica e lunedì, ihanno arreSan Suu Kyi, leader de facto del Paese e vincitrice delle ultime elezioni. Secondo la portavoce della Lega nazionale per la democrazia, il suo partito, sarebbe detenuta insieme ad altri esponenti politici a Naypyidaw, la capitale. L’esercito, noto come Tatmadaw, ha proclamato lod’emergenza per un anno. I poteri sono stati trasferiti al generale MinHlaing, mentre a Myint Swe, uno dei due vicepresidenti, è stata affidata la presidenza ad interim. La causa delDa settimane icontestano l’esito delle elezioni di novembre, in cui il partito diSan Suu Kyi ha ottenuto 396 seggi ...

