LIVE Sci alpino, Slalom 31 gennaio in DIRETTA: Vinatzer: riscatto da top ten! Kristoffersen rinasce ed è primo

9.59: Esce nel finale lo svizzero Nef, è il secondo elvetico ad uscire di pista e forse dice addio ai Mondiali di Cortina 
9.57 Piccolo passo avanti di Vinatzer! Riesce a limitare i danni nel finale,. fa vedere qualche buona sequenza. E' nono a 1?05 da Kristoffersen 
9.56: Vinatzer all'intermedio ha un ritardo di 7 decimi 
9.55: Il croato Zubcic non perde troppo nella seconda parte: è 11mo a 1?43. Tocca a Vinatzer 
9.55: Zubcic all'intermedio è in ritardo di 99 centesimi con un errore 
9.52: Splendida prova dell'austriaco Gstrein che pone la sua candidatura per il podio. E' il migliore degli ultimi scesi nella seconda parte: quarto con 56 centesimi di ritardo

