Traffico Roma del 30-01-2021 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 30 gennaio 2021) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana remondi sul Raccordo Anulare rallentamenti e code in carreggiata interna tra via Laurentina e laFiumicino in centro incidente in via Cavour nei pressi di Santa Maria Maggiore possibili rallentamenti rallentamenti e code per incidente anche su via Portuense nei pressi di via del Casaletto e per lo stesso motivo si rallenta in via di Decima all’altezza di viale Camillo Sabatini per un altro incidente si sta in fila su via Pontina 3 Pomezia centro e Pomezia Sud verso Terracina ed è momentaneamente chiusa via di Acqua Acetosa Ostiense per accertamenti al Sotto via Cristoforo Colombo direzione di via Laurentina ricordiamo i lavori sul viadotto della Magliana chiuso tra via del pattinaggio e via della Magliana in direzione di Fiumicino con riduzione di carreggiata anche in direzione opposta Quindi verso ...