Sophie | la causa di morte della dj svelata dalla casa discografica

loonafalcao : a causa da morte da Sophie :,( - emanueIIy : a causa da morte da sophie... :/// - RoaLap : Io scioccato dalla morte di Sophie pur non ascoltandola Si sa la causa? - carmenmirandaib : RT @omnelingua: #UltimeHora Morte le musicante scotic Sophie Xeon. Le triste nova del perdita de iste promissa musical arriva de su casa d… - Lymperatore : RT @omnelingua: #UltimeHora Morte le musicante scotic Sophie Xeon. Le triste nova del perdita de iste promissa musical arriva de su casa d… -

Ultime Notizie dalla rete : Sophie causa

MF Fashion

La sua casa discografica Trasgressive ha svelato ladi morte : si era arrampicata sul tetto di casa per vedere la Luna Piena ed è caduta dopo essere scivolata. "La nostra bellissimaè ...Il mondo della musica è scosso per la morte diXeon , cantante e dj scozzese conosciuta al pubblico con il nome d'arte di. Ladel decesso non è ancora chiara, ma l'entourage dell'artista 34enne lo ha attribuito ad un non precisato ' incidente improvviso '. La notizia è stata diffusa dal sito NME, che ha ...Sophie, nome d'arte di Sophie Xeon è morta all'età di 34 anni e la sua casa discografica ha svelato la causa di morte in un post pubblicato oggi su Instagram. Sophie, la dj e producer musicale scompar ...L'artista è morta ad Atene, dove viveva. Una vera pioniera del suono che, nel corso della sua carriera, ha collaborato con artisti del calibro di Lady Gaga e Madonna ...