Operazione laser agli occhi per la correzione della vista | tutto quello che devi sapere

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 30 gennaio 2021) In alcuni casi le persone che sono affette da difetti visivi, come possono essere la miopia, l’astigmatismo, l’ipermetropia, la presbiopia e altre, possono fare un’chirurgicaper correggere il problema e liberarsi una volta per tutte diali e/o lenti a contatto. Questo tipo di chirurgia prende il nome di “refrattiva” ed è di sicuro oggi una delle tipologie d’intervento più richieste, moderne ed innovative, capaci di fare una grande differenza in termini di qualità nella vita delle persone. Abituate a dover utilizzare dispositivi per poter vedere bene, esse si ritrovano, grazie a questa tecnica, a poterne totalmente farne a meno tornando ad unaimpeccabile come probabilmente sempre sognato. All’inizio questo tipo di interventi erano visti con paura perché “in gioco” c’è appunto la ...