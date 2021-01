“Verissimo” | gli ospiti del 30 gennaio

Leggi su 361magazine

Sabato 30, alle ore 16.00, appuntamento con "", condotto da Silvia Toffanin. Nel programma Mediaset prima intervista per Andrea Bocelli. Operato d'urgenza, lo scorso novembre, per un brutto incidente alla mano, Nek sarà in studio per raccontare cosa gli è accaduto e come sono le sue condizioni di salute oggi. Aintensa intervista a Patrizia Mirigliani, che combatte da anni contro la tossicodipendenza del figlio Nicola. E ancora,del talk show: l'attrice Matilde Gioli e per la prima volta insieme in tv Elisabetta Gregoraci con sua sorella Marzia. Infine, Sabrina Salerno sarà in studio per parlare della sua vita e del furto d'identità di cui è stata vittima sui social network qualche giorno fa e che ha coinvolto anche suo figlio.