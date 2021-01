Voglia di cambiare: non solo Pantone. Ecco la top ten dei colori del 2021 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dai colori rassicuranti a quelli rasserenanti: ci sono dieci tonalità che, secondo gli intenditori, conquisteranno le case degli italiani. Non significa solamente seguire le orme della Pantone. I colori nelle case degli italiani stanno cambiando, e tanti mutamenti derivano proprio dall’emergenza sanitaria in corso, che ha imposto novità e rivisitazioni legate al design d’interni. Dal bronzo urbano all’azzurro Egeo, passando per il giallo e il grigio. colori simbolo di ottimismo ed energia, che rivoluzioneranno case ed uffici italiani. Secondo una recente indagine americana condotta e divulgata dal portale Time, infatti, durante i prossimi mesi del 2021, aumenterà il bisogno di portare la natura e il paesaggio all’interno delle mura domestiche, diventate anche mura lavorative con l’exploit dello smart ... Leggi su newsagent (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dairassicuranti a quelli rasserenanti: ci sono dieci tonalità che, secondo gli intenditori, conquisteranno le case degli italiani. Non significa solamente seguire le orme della. Inelle case degli italiani stanno cambiando, e tanti mutamenti derivano proprio dall’emergenza sanitaria in corso, che ha imposto novità e rivisitazioni legate al design d’interni. Dal bronzo urbano all’azzurro Egeo, passando per il giallo e il grigio.simbolo di ottimismo ed energia, che rivoluzioneranno case ed uffici italiani. Secondo una recente indagine americana condotta e divulgata dal portale Time, infatti, durante i prossimi mesi del, aumenterà il bisogno di portare la natura e il paesaggio all’interno delle mura domestiche, diventate anche mura lavorative con l’exploit dello smart ...

