Roberta Siragusa, il Gip non convalida il fermo per il fidanzato Pietro. Cosa sta succedendo (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Non l’ho uccisa”. Questa era stata l’unica frase pronunciata dal 19enne davanti al pm. Poi il silenzio. “La ricostruzione dei fatti fornita dal giovane contrasta totalmente con quanto accertato durante le indagini effettuate fino ad ora”, aveva scritto il pm. E di falle, nel racconto di Pietro Morrale, ce ne sono. Diverse infatti le versioni fornite dal ragazzo. La prima, nella mattina di domenica quando aveva detto alla mamma di Roberta Siragusa di averla lasciata davanti al portone alle 2.15 di sabato notte prima di presentarsi in caserma con il padre per indicare il luogo del ritrovamento del cadavere. Quindi l’ammissione poi una nuova ritrattazione. Sulla colpevolezza di Pietro Morreale i giudici sembrano avere pochi dubbi. Per la Procura di Termini Imerese (Palermo) sono “decisive” le immagini “estrapolate dalle ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Non l’ho uccisa”. Questa era stata l’unica frase pronunciata dal 19enne davanti al pm. Poi il silenzio. “La ricostruzione dei fatti fornita dal giovane contrasta totalmente con quanto accertato durante le indagini effettuate fino ad ora”, aveva scritto il pm. E di falle, nel racconto diMorrale, ce ne sono. Diverse infatti le versioni fornite dal ragazzo. La prima, nella mattina di domenica quando aveva detto alla mamma didi averla lasciata davanti al portone alle 2.15 di sabato notte prima di presentarsi in caserma con il padre per indicare il luogo del ritrovamento del cadavere. Quindi l’ammissione poi una nuova ritrattazione. Sulla colpevolezza diMorreale i giudici sembrano avere pochi dubbi. Per la Procura di Termini Imerese (Palermo) sono “decisive” le immagini “estrapolate dalle ...

