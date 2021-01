Juve, Pirlo non convoca Cristiano Ronaldo per la Coppa Italia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) TORINO - Andrea Pirlo, allenatore della Juve non ha convocato Cristiano Ronaldo in vista del match di Coppa Italia di stasera contro la Spal. Il nome del portoghese infatti non figura nell'elenco ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 27 gennaio 2021) TORINO - Andrea, allenatore dellanon hatoin vista del match didi stasera contro la Spal. Il nome del portoghese infatti non figura nell'elenco ...

