Comune di Siena e TIM, nuova rete HFC per distribuzione del segnale televisivo (Di martedì 26 gennaio 2021) Il Comune di Siena e TIM stanno avviando un importante programma di ammodernamento della rete HFC (Hybrid Fibre Coaxial) che distribuisce il segnale televisivo sul territorio comunale. L’iniziativa, che fa seguito... Leggi su digital-news (Di martedì 26 gennaio 2021) Ildie TIM stanno avviando un importante programma di ammodernamento dellaHFC (Hybrid Fibre Coaxial) che distribuisce ilsul territorio comunale. L’iniziativa, che fa seguito...

SIENANEWS : Nel territorio del Comune di Trequanda, dal mese di gennaio 2021, sono attivabili le connessioni a internet in fibr… - broby68 : Comune di Siena e TIM: al via interventi di ammodernamento della rete HFC - PinelliPier : COMUNE SIENA: un avviso pubblico per coinvolgere le attività produttive lungo il percorso Via Lauretana Toscana - digitalsat_it : #ComunediSiena e @TIM_Official , nuova rete #HFC per distribuzione del segnale televisivo - mondomobileweb : Tim: a breve l’avvio dei lavori di ammodernamento della rete HFC del comune di Siena -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Siena Comune di Siena e TIM: al via interventi di ammodernamento della rete HFC Il Cittadino on line Conte e i vescovi, una relazione senza passioni e con “sbalzi” di pressione

Scontri nel primo esecutivo con la Lega sul tema dei migranti, sia dei blocchi delle navi che dei decreti sicurezza. Con l’esecutivo giallo-rosso sulle messe nella fase-2.

Giornata della Memoria ricca di appuntamenti Lettura del capolavoro di Levi ‘Se questo è un uomo’

Tre date e altrettanti eventi on line, per non dimenticare. E’ il calendario delle iniziative programmate dal Comune e dall’Anpi di Colle, per celebrare la Giornata della Memoria in omaggio e ricordo ...

Scontri nel primo esecutivo con la Lega sul tema dei migranti, sia dei blocchi delle navi che dei decreti sicurezza. Con l’esecutivo giallo-rosso sulle messe nella fase-2.Tre date e altrettanti eventi on line, per non dimenticare. E’ il calendario delle iniziative programmate dal Comune e dall’Anpi di Colle, per celebrare la Giornata della Memoria in omaggio e ricordo ...