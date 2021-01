Anche a Las Vegas è boom di suicidi tra studenti. E le autorità riaprono le scuole (Di lunedì 25 gennaio 2021) Las Vegas, 25 gen – Anche negli Stati Uniti è boom di suicidi e autolesionismo fra gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. La causa, così come accade Anche in Italia, è lo stato depressivo scaturito dalla solitudine e dall’isolamento sociale di adolescenti e bambini, lontano dagli istituti scolastici e costretti alla Didattica a distanza dalle restrizioni anti Covid. In particolare, un articolo del New York Times riferisce che da quando le scuole hanno chiuso i battenti (marzi 2020) un sistema di allerta precoce che monitora i casi di malessere psicologico degli studenti ha inviato più di 3.100 allarmi ai funzionari distrettuali, tutti riguardanti pensieri suicidi, autolesionismo o richieste di aiuto. A ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Las, 25 gen –negli Stati Uniti èdie autolesionismo fra glidelledi ogni ordine e grado. La causa, così come accadein Italia, è lo stato depressivo scaturito dalla solitudine e dall’isolamento sociale di adolescenti e bambini, lontano dagli istituti scolastici e costretti alla Didattica a distanza dalle restrizioni anti Covid. In particolare, un articolo del New York Times riferisce che da quando lehanno chiuso i battenti (marzi 2020) un sistema di allerta precoce che monitora i casi di malessere psicologico degliha inviato più di 3.100 allarmi ai funzionari distrettuali, tutti riguardanti pensieri, autolesionismo o richieste di aiuto. A ...

