Gol McKennie Juventus Bologna 2-0 | raddoppia l’americano -VIDEO

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 24 gennaio 2021) GOL – Lasfida in casa il. Bianconeri reduci da una bella vittoria, in Supercoppa italiana contro il Napoli, che ha riportato entusiasmo dopo la batosta di Milano. Pirlo continua col suo 4-4-2 atipico. In porta confermato Szczesny. A comporre la linea difensiva sono Cuadrado, Bonucci, Chiellini (ancora titolare) e Danilo a sinistra. A centrocampo spazio agli uomini migliori: Arthur-Bentancur consulla trequarti.Spazio anche per Bernardeschi che agirà a sinistra, quasi a tutta fascia. Mentre in attacco a sorpresa ancora fuori Morata e dentro Kulusevski seconda punta di fianco a Cristiano Ronaldo. Recuperati Demiral e De Ligt che vanno in panchina.formazioni ufficiali Ecco le formazioni ufficiali del lunch match. Leggi anche:...