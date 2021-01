Vaccino | Crisanti | “Ritardi Pzifer? Importante completare la seconda dose nei tempi previsti | non si può fare un’immunologia creativa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 gennaio 2021) “Di fronte all’aumentata richiesta, lo stabilimento di Pfizer è stato sotto pressione, sono in una fase di riaggiustamento, penso sia normale e che tra un po’ riprenderanno le consegne nei termini”. Così a Buongiorno, su Sky Tg24, Andrea, direttore del dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova, commenta iannunciati dall’azienda farmaceutica nella distribuzione dei vaccini. “Ormai sappiamo – ha aggiunto – che la primaha un livello di protezione intorno al 30-35% a 14 giorni, quindi è assolutamentelanei. Quindi c’è un rallentamento in tutto il sistema di vaccinazione, non si puòla prima ...