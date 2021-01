Sport sotto choc | è in terapia intensiva a causa del covid

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Sedato. Respira attraverso un ventilatore meccanico. Le condizioni di Fausto Gresini restano gravi e preoccupanti. Il team manager della MotoGp, è ricoverato da fine dicembre per ilall'Ospedale Maggiore di Bologna. #FOTO A FINE ARTICOLO Il virus lo ha colpito duramente ai polmoni e ogni giorno che passa è scandito dall'ansia, perché possa migliorare e risvegliarsi, dalla paura che non ce la possa fare e dalla speranza che il suo spirito da combattente – lo stesso esibito in pista da pilota – lo aiuti a superare questo brutto incubo. Lui dorme, i familiari gli sono accanto e il mondo del motori fa il tifo per rivederlo di nuovo al paddock, a bordo pista, con le cuffie in testa e il viso incollato al monitor. (CONTINUA DOPO LA FOTO...) Il bollettino medico sulle condizioni di Gresini A parlare dell'ultimo bollettino medico è il dottor Nicola Cilloni. È lui ...